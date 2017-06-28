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Seks fantezisi adliyede bitti!

‘Fantezi yapacağız’ deyip eşini yatağa bağlayan ve gözlerini bezle kapatan kadın, bu sırada 4 yıllık sevgilisini gizlice odaya aldı. Sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değil

Seks fantezisi adliyede bitti!

‘Fantezi yapacağız’ deyip eşini yatağa bağlayan ve gözlerini bezle kapatan kadın, bu sırada 4 yıllık sevgilisini gizlice odaya aldı. Sonrasında yaşananlar akıl alır gibi değil

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:59
Seks fantezisi adliyede bitti!
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KKTC’DE Girne Alsancak’ta meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Evli ve bir çocuk annesi olan H.Ç., sevgilisini, kocasıyla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemesi için yatak odasına aldı. Kocasını ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlayan, gözlerini de kapatan H.Ç., sevişmeye başladı. Bu sırada fanteziyi izlemek için odaya giren Z.T., kıskançlık krizine girdi.
 
ÖFKELİ SEVGİLİ SALDIRDI

Aniden öfkelenen Z.T. daha fazla dayanamayıp önce sevgilisi H.Ç.’yi yataktan attı, ardından da eli ayağı bağlı koca O.Ç.’yi darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan H.Ç. de sevgilisinden dayak yedi. Olayın ardından Lapta Polis Karakolu’na giden koca O.Ç., karısı ve sevgilisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis tarafından gözaltına alınan Z.T. ve H.Ç., tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklanmasına karar verdi. 

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama sonrası salondan çıkarılan genç kadın ve sevgilisine ise mağdur kocanın yakınları saldırdı. Çıkan olaylar sonrası, Girne Ceza Davaları Yargıcı, mahkeme salonundan dışarıya çıkarak olaylara karışan herkesin tutuklanmasını emretti. Verilen emir sonrası 2’si erkek olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
KKTCSEKS FANTEZİSİGirne
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