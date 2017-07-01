Sekiz terörist 146 kilo bombayla yakalandı!

İSTİHBARAT birimleri, terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG’nin başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları, önemli binalarla yerler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylem için kullanılacak patlayıcıların PYD/YPG terör örgütü tarafından illegal yollarla Gaziantep’e getirildiği ve saldırıyı düzenleyecek teröristlere ulaştıracağını belirledi.

İHA’lar eşlik etti

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep ve Şanlıurfa’da insansız hava aracı kullanarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 2’si Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çantaların incelemesinde içerisinde patlayıcı ve mühimmat taşındığı belirlendi.

Toprağa gömmüşler

Bunun üzerine sorgulanan 8 şüphelinin gösterdikleri yerlerde arama yapıldı. Arazide toprağa gömülü tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan 70 kilosu TNT ve 76 kilosu Petin olduğu değerlendirilen toplam 146 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Daha sonra mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Tam 17 eylem yapabilirlerdi

Aramalarda patlayıcıların yanı sıra 17 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi, eylem için hazırlanacak bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı 4 doküman, 1 Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör ile 89 fişek ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf da ele geçirildi.

Beş milyon TL’lik darbe!

MİT ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin ABD Doları, 1060 Sterlin, 4 bin 655 Euro ve 72 bin 900 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen altın ve paraların toplam değerinin de 4 milyon 862 bin lira olduğu kaydedildi.