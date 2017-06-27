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Şehrin göbeğinde otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

27 Haziran 2017 Salı 12:22
Şehrin göbeğinde otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var
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AKSARAY'DA bir otomobilde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi.  Alınan bilgiye göre, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet  olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili  ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu. Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde  yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı.  Aksaray eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan  M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, Jandarma ekiplerince köydeki evlerinde  gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 12:25
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