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Şehrin göbeğinde güpegündüz böyle yakalandılar

Güpe gündüz define arayan 4 kişi yunus ekiplerine suçüstü yakalandı. Ellerinde detektör ile yakalanan şahıslar kendilerini, ‘İşadamıyız’ diyerek savundu

Şehrin göbeğinde güpegündüz böyle yakalandılar

Güpe gündüz define arayan 4 kişi yunus ekiplerine suçüstü yakalandı. Ellerinde detektör ile yakalanan şahıslar kendilerini, ‘İşadamıyız’ diyerek savundu

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:19
Şehrin göbeğinde güpegündüz böyle yakalandılar
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EDİNİLEN bilgiye göre Kocaeli İzmit’in en eski yerleşim yerlerinden olan ve altında 2 bin yıllık tarih yattığı ileri sürülen ve şehir merkezine sadece 1 kilometre uzaklıktaki Orhan Mahallesi, ilginç bir define operasyonuna sahne oldu. Ellerinde detektör ile bölgeye gelen 5 kişi, iddiaya göre şehrin göbeğinde define aramaya başladı. Şahısların ellerinde detektör ile bir şeyler aradığını fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri Y.Y., A.U., S.U., ve H.Ç., isimleri şahısları suçüstü yakaladı. Karşılarında polisi görünce şaşkına dönen definecilerden 1 kişi kaçarken, 4 kişi de kovalamaca neticesi yakalandı. Kaçan 1 kişiyi polis ekipleri uzun süre kovalamasına rağmen yakalayamadı.
 ‘İşadamıyım’ dedi
Gözaltına alınan zanlılardan birisi, kendisini götüren polis ekipleri işadamı olduğunu söyledi. Zanlıların yine de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İzmit Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen 4 zanlı, daha sonra haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü. 4 zanlının yakalandığı bölge İzmit’in en eski yerleşim birimi olarak biliniyor. Toprağın altında yaklaşık 2 bin yıllık antik kent olduğu ileri sürülüyor. Bölgede izinli olarak yapılan bazı kazılarda ise tarihi eserler çıkıyor. Orhan Mahallesinde bazı bölgeler bu yüzden sit alanı ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
DefineKocaeliSon DakikaHaberlerHaberIzmitSağlık
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