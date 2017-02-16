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Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in talebi üzerine, bu sene kayıt yaptıran şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri hacca kurasız gidebilecek. Kutsal topraklara geçen sene 750 gazi ve şahit yakını giderken, bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500’ü bulacak

Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in talebi üzerine, bu sene kayıt yaptıran şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri hacca kurasız gidebilecek. Kutsal topraklara geçen sene 750 gazi ve şahit yakını giderken, bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500’ü bulacak

16 Şubat 2017 Perşembe 11:52
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
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DİYANET İşleri Başkanlığı, 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran gazi ve şehit yakınlarını kurasız hacca götürecek. 
Edinilen bilgiye göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2017 yılı hac kurasının 24 Şubat'ta Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve kamuoyuna açık çekilmesini kararlaştırdı. 
Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "oda tercihli hac konaklama" ve otel konaklama" türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayacak kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.
Vatandaşlar sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek. Kurada ismi çıkanlar “kesin kayıt yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac organizasyonu düzenlemek üzere yetki verilen acentelerin bilgisine de yine aynı internet adresinden ulaşılabilecek.
Hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. 
GÖRMEZ'DEN ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖZEL TALEP
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız götürülmesini önerdi. Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca kabul edildi.
Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülecek.
Hacca geçen yıl 750 gazi ve şahit yakını giderken bu yıl bu rakam, kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500’e ulaşacak.
Hacca gidiş tarihleri bu yıl 31 Temmuz-26 Ağustos olarak belirlenirken, dönüşler 5 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek. 

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Anahtar Kelimeler:
şehitGaziHacKuraDiyanet Işleri Başkanlığı
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