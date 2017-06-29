Şehit polis Dündar'ı, son yolculuğuna 15 bin kişi uğurladı

Bekar olan polis şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Karaman'a getirildi. bugün morgdan alınan şehidin cenazesi helallik için baba evine götürüldü, ardından törenin yapılacağı 15 Temmuz Aktekke Meydanı'na getirildi.

FELÇLİ BABASI AMBULANSLA GETİRİLDİ

Oğlu şehit düşmeden saatler önce idrar yollarındaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan felçli baba İdris Dündar ise ambulansla tören alına getirilerek, tabutun yaklaşık 10 metre ilerisinde ambulans içinde bekletildi. İdris Dündar'a, polis oğlunun şehit olduğu haberinin ambulansa bindirildiği sırada verildiği öğrenildi.

Şehidin dedeleri Mevlüt Dündar ve Osman Gürbüz, yaşlılık nedeniyle yürüyemedikleri için tekerlekli sandalye ile tören alına getirildi.

BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ

Özel Harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, şehit düşmeden önce babasının aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını öğrenince bugün izin alıp, babasını ziyarete gelmeye hazırlandığı belirtildi. Ancak şehit Dündar'ın bugün memleketi Karaman'a cenazesinin getirilmesi yürekleri dağladı.

Cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, ailesi, yakınları, emniyet mensupları ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Vali Fahri Meral dün şehidin cenazesi Karaman'a getirildiğinde morg önünde cenaze törenine katılmak isteyen kamu kurumları çalışanlarının, tören saatinde idari izinli sayılacağını açıklamıştı.

ŞEHİT ANNESİ: AYNISINI BİZDE YAŞADIK

Karaman son 2 günde 2'inci şehidini uğurlarken törene, 2 gün önce son yolculuğuna uğurlanan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli Üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük'ün babası Alaaddin Küçük de katıldı.

Küçük, şehit Dündar'ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, ''Şehitliğiniz mübarek olsun. Vatan, millet sağ olsun'' dedi.

Alaaddin Küçük daha sonra şehit annesi Şerife Dündar'a, başsağlığı dileyip, ''Artık çocuklarımız komşu oldu''dedi. Şehit annesi Şerife Dündar da, ''Biz sizi televizyondan izlemiştik ve çok üzülmüştük. Aynısını bizde yaşadık'' dedi.

Şehit Dündar'ın amcası Sami Dündar da tabutun başında bulunan şehidin kardeşleri ve diğer yakınlarına, ''Bakın sakın ağlamayın. Dünkü şehidimizin babası burada. O nasıl dimdik ayakta durduysa biz de öyle duracağız. Dışarıya görüntü veremeyeceğiz'' dedi.

Şehidin ağabeyi Muhammed Musa Dündar ise tabuta sarılıp, ''Aslanım, koçum, yiğidim. Ne zaman istersen biz de hazırız, senin yanına geleceğiz'' dedi. Şehidin kız kardeşi Amine Betül Dündar ise ağabeyinin fotoğrafını elinden hiç bırakmadı.

Şehidin diğer kardeşi Muhammed Masum Dündar da, ağabeyinin tabutu başında nöbet tutan özel harekat polislerinin terini sildi. Şehidin beresi ise tabutun üzerine kondu.

CENAZEDE İZDİHAM

Şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, tören ve kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınıp, şehitlere götürüldü. Bu sırada törene katılanlar tabutu omuzlarında taşımak isteyince izdiham oluştu. Bunun üzerine şehidin amcası Sami Dündar, kalabalığı uyarmak zorunda kaldı. Şehit Dündar'ın cenazesi, Karaman Şehitliği'ne defnedildi.

ÜÇ KARDEŞİN İSMİ MUHAMMED İLE BAŞLIYOR

3'ü erkek 5 kardeş olan şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın ecza deposunda çalışan ağabeyi Muhammed Musa Dündar ile ziraat mühendisi kardeşi Muhammed Masum Dündar'ın, isimlerinin Muhammed ile başlaması dikkat çekti. Şehit Dündar'ın, ablası Ayşe Türk'ün hafız, en küçük kardeşi Emine Betül'ün de imam hatip ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Hamile olan ablası Ayşe Türk, fenalaşınca ambulansta müdahale edildi.

ŞEHİT, 15 TEMMUZ'DA GAZİ OLMUŞ

Dündar ailesinin yakınları, şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ta görevli iken geçici görevle Ankara'ya geldiği ve havalimanını ele geçirmeye çalışan askerlerle müdahale ettiği ve askerlerin başındaki generali gözaltına alırken çıkan arbedede düşüp kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığını belirtti.

Şehit Dündar'ın, tedavisinin ardından yaklaşık 2 ay Karaman'daki evinde istirahat ettiği ve ardından Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Dündar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.