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Şehit kızından duygulandıran mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Güngör'ün 15 yaşındaki kızı Miraç Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden babasına hitaben yazdığı bir mesajı paylaştı. Babasının, kendinin asker olmasını istediğine işaret eden Güngör: "Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor"

Şehit kızından duygulandıran mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Güngör'ün 15 yaşındaki kızı Miraç Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden babasına hitaben yazdığı bir mesajı paylaştı. Babasının, kendinin asker olmasını istediğine işaret eden Güngör: "Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor"

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:16
Şehit kızından duygulandıran mesaj
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FIRAT Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile  yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızı,  babasına hitaben yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının kendisinin asker olmasını istediğini ve bazen "Teğmen Miraç"  olarak seslendiğine işaret eden Miraç Göngör, babasının şehit olduğuna halen  inanamadığını belirtti. Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütüne yönelik  operasyonda önceki gün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün (40) üç  kızından en büyüğü olan 15 yaşındaki Miraç Göngör, dün Çardak Havalimanı'nda  şehidin karşılanması töreni sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Babasına hitaben yazdığı mesajda Güngör, babasıyla birlikte kurdukları  hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti.

Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör,  mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada  'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni  destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan  inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı...."

Artık hayatında koşulsuz şartsız güvenebileceği bir erkek olmadığını  kaydeden Güngör, artık "arkasında kapı gibi babasının olduğunu, kendisine bir şey  olmaz." diyemeyeceğini belirtti.

Mesajında "O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek,  o güzel yüzünü son kez görmek..." ifadesini kullanan şehit kızı, duygularını şu  kelimelerle anlattı:

"Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini  bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor. Seni çok seviyorum  biliyorsun değil mi, çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum."  ifadelerini kullandı.

Güngör, mesajını "Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne, belki sesim  sana ulaşır diye." ifadeleriyle sonlandırdı.

Şehidin naaşı, bugün Acıpayam'da düzenlenecek törenin ardından  Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıUzman Çavuş GüngörSosyal Medya Hesabı
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