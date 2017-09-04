Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.177
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4423
EURO
4.0575
5 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Eylül 2017 Alanya -...
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera geliştirildi
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera...
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini...
banner468

Şehit Er Halil İbrahim Güler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Şehit Er Halil İbrahim Güler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:00
Şehit Er Halil İbrahim Güler son yolculuğuna uğurlandı
banner404

ÖĞLE vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.  Namazın ardından dualar edildi, helallik alındı. Güler'in cenazesi ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler Ailesi'ne  taziyelerini iletti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Halil Ibrahim GülerCenaze TöreniCenazeÇatalca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 çocuk annesi hamile kadın, dövülerek öldürüldü
7 çocuk annesi hamile kadın, dövülerek öldürüldü
Pilot gösteri uçuşunda askeri helikopterden düştü!
Pilot gösteri uçuşunda askeri helikopterden düştü!
Denize giren genç kız boğuldu
Denize giren genç kız boğuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim