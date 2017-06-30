Şehir Tiyatroları’nın oyunları THY uçaklarında yayınlanacak

ŞEHİR Tiyatroları’nca sahnelen oyunların THY uçaklarında gösterimine ilişkin THY ile İBB arasında imzalanacak protokol, önceki İBB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı. Protokol, İBB adına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile THY adına Uçak İçi Eğlendirici Ürünler Müdürü Seyyid Mahmut Nebati ve İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı Zeki Çukur arasında imzalanacak. Protokolün amacı, 104 yıllık geçmişe sahip olan İBB Şehir Tiyatroları oyunlarını, tiyatro salonları dışında THY uçaklarında, dünyaya tanıtmak. İBB bu amaçla, oyunları kemaraya çekip 60 gün içinde THY’ye teslim edecek.

5 YIL BOYUNCA GÖSTERİLECEK

İBB Şehir Tiyatroları, söz konusu protokol kapsamında, lisans hakkına sahip olduğu içeriklerini, 5 yıl boyunca THY filosunda yer alan müstakil IFE sistemine sahip olan tüm uçaklarda, Türkçe seslendirme ve İngilizce altyazılı gösterimine izin verecek.

OYUNCULAR TANITACAK

THY, İBB ile yapılan bu işbirliğini kurum içi ve dışı yazılı, görsel, sosyal medya gibi tüm yayın mecralarında tanıtabilmek adına, İBB’nin de mutabakatı ile tiyatro oyuncularına da kullanarak, yılda en az 3 defa olmak üzere, tanıtım-reklam, viral film gibi faaliyetlerde bulunabilecek.

12 DİLDE YAYINLANACAK

İBB, THY’ye vereceği söz konusu tiyatro oyunlarını, uçak içi monitörlerden izleneceği için, izleyicilerin mümkün olduğunca tiyatro hissini alabilmesini sağlamak amacıyla en az 6-7 kamera ile çekecek. Tüm oyunlar, minimum Türkçe seslendirme ve İngilizce altyazılı olarak THY’nin istediği formatta teslim edilecek. İBB isterse dublaj veya altyazı dillerini THY’nin maksimum dil limiti olan 12 dile kadar çoğaltabilecek.Protokol hükümlerine göre THY, hiçbir içeriği, İBB ve Türkiye’nin saygınlığına zarar verecek veya herhangi bir şahsın onurunu kıracak şekilde kullanmayacak ve kullanılmasına izin vermeyecek.