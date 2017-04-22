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Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'nun bin 67'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 18, 25, 28, 38 ve 41 olarak belirlendi. 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 879 bin 928'er lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto çekildi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'nun bin 67'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 18, 25, 28, 38 ve 41 olarak belirlendi. 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 879 bin 928'er lira ikramiye kazandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 22:15
Sayısal Loto çekildi
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SAYISAL Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, bir milyon 879 bin 928 lira 10'ar kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 187 kişi 4 bin 346 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 871 kişi 69 lira 5'er kuruş, 3 bilen 158 bin 843 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. 

Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarının, İzmir'in Selçuk ile Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 908 bin 594 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 21 bin 36 lira 72 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 128 bin 580 lira 83 kuruş aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Idaresi
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