Sayısal Loto çekildi

SAYISAL Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, bir milyon 879 bin 928 lira 10'ar kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 187 kişi 4 bin 346 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 871 kişi 69 lira 5'er kuruş, 3 bilen 158 bin 843 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarının, İzmir'in Selçuk ile Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 908 bin 594 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 21 bin 36 lira 72 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 128 bin 580 lira 83 kuruş aktarılacak.