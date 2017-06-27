Savcı Sarıkaya'ya parayı, MHP'ye kurultay yolunu açan hakim götürmüş

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki faaliyetleri gözler önüne serildi. İddianamede, TSK'ya örgüt tarafından kurulan ilk tertip olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesine de geniş yer verildi. Buna göre, Sarıkaya, Van Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde, Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te meydana gelen olayın soruşturmasıyla görevlendirildi.

FETÖ üyeleri olan eski Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya, KOM Şube Müdürü Mustafa Uçkan ve TEM Şube Müdürü Haşim Yalçınkaya ile iş birliği içinde hareket eden Sarıkaya, örgütün talimatı doğrultusunda soruşturma dosyasıyla ilgisi olmamasına rağmen, olay tarihinde yürürlükteki Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı olarak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturma nedeniyle açığa alınmasından sonra, terör örgütü üyesi olmaktan haklarında soruşturma yapılan İlhan Kaya, Burhan Yaz, Mustafa Uçkan, Haşim Yalçınkaya ve Yusuf Vurur, Sarıkaya ile yakından ilgilendi.

PARALARI BURHAN YAZ GÖTÜRDÜ

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Ferhat Sarıkaya'nın seyahat, konaklama başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenildi, maddi olarak da kendisine düzenli para ödemesi yapıldı. Meslekten ihraç edilmesinden sonra Ankara'ya yerleşen Sarıkaya'nın, örgüt tarafından Güney Afrika ve Bosna'da eşi ve çocuklarıyla bir süre kalması sağlandı, çocukları da eğitimleri için bu yerlerdeki örgüte bağlı okullara yerleştirildi. Sarıkaya'nın bu süre içerisinde tüm giderleri, savcı maaşı tutarı kadar aylık ödemeleri ve Şemdinli iddianamesinde isimlerinin zikredilmesi nedeniyle manevi hakları ihlal edilen kamu görevlilerinin açtığı davalar sonucu aleyhine hükmedilen tazminatlara ilişkin ödemeler de örgütün talimatı üzerine Gazi Üniversitesinde yönetici konumundaki Mehmet Saltan ile eski hakim Burhan Yaz tarafından bizzat gerçekleştirildi. Ferhat Sarıkaya'nın tekrar mesleğe kabul edilmesinden sonra da örgüt tarafından 2014 yılına kadar Sarıkaya'ya ödeme yapılmaya devam edildi, tüm ihtiyaçları giderildi.

TSK'YA İLK TERTİP

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Sarıkaya'nın yürüttüğü bu soruşturmada, üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı da gözaltına alındı. Tutuklanan Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti, Aşkın ise yargılandığı davada beraat etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi, 9 Ekim 2005'te bombalandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Van Savcısı Sarıkaya, aynı yıl olayla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt hakkında "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" suçlamaları yer aldı.

2010 YILINDA MESLEĞE GERİ DÖNDÜ

HSYK, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti ancak Anayasa değişikliğine ilişkin 2010'daki referandumla hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolu açıldı. Bu referandumla yeniden şekillenen HSYK Genel Kurulu da Sarıkaya hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Ferhat Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemini meşgul etti. Şemdinli iddianamesine Yaşar Büyükanıt'ın adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini kaydeden Sarıkaya, "Meslekten ihracımdan sonra hakim İlhan Kaya, 'Hocaefendi (Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir.) dediğini' söyledi. Anlattığına göre Fetullah Gülen cemaati benim bütün ihtiyaçlarımı giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. Açığa alındığım dönem boyunca bütün maaşımı almış gibi mali hiçbir kaybım olmadan hayatıma devam ettim." şeklinde ifade vermişti.

6 YIL SONRA GÖREVDEN TEKRAR UZAKLAŞTIRILDI

Bu itirafların ardından Sarıkaya hakkında, HSYK'ya suç duyurusunda bulunuldu, meslekte kalmasının sakıncalı olacağı iddia edildi. Suç duyurularını ele alan HSYK tarafından Sarıkaya hakkında soruşturma başlatıldı. HSYK 2. Dairesince, hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Sarıkaya'nın geçici olarak meslekten uzaklaştırılmasına karar verildi. Burhan Yaz ise Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak, kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti. MHP yönetimi tarafından HSYK'ye şikayet edilen Yaz, meslekten ihraç edilerek, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklandı.