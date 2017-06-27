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Savcı Sarıkaya'ya parayı, MHP'ye kurultay yolunu açan hakim götürmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kurduğu ilk tertip olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya'ya, ihraç edildiği dönemde, örgüt adına para götüren kişinin, MHP'li muhaliflere kongre yolunu açan eski hakim Burhan Yaz olduğu ortaya çıktı

Savcı Sarıkaya'ya parayı, MHP'ye kurultay yolunu açan hakim götürmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kurduğu ilk tertip olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya'ya, ihraç edildiği dönemde, örgüt adına para götüren kişinin, MHP'li muhaliflere kongre yolunu açan eski hakim Burhan Yaz olduğu ortaya çıktı

27 Haziran 2017 Salı 12:10
Savcı Sarıkaya'ya parayı, MHP'ye kurultay yolunu açan hakim götürmüş
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulu (HSYK) Üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle  hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki faaliyetleri gözler önüne  serildi.  İddianamede, TSK'ya örgüt tarafından kurulan ilk tertip olarak kabul  edilen Şemdinli iddianamesine de geniş yer verildi.     Buna göre, Sarıkaya, Van Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı  dönemde, Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te meydana gelen olayın soruşturmasıyla  görevlendirildi.

 FETÖ üyeleri olan eski Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya,  KOM Şube Müdürü Mustafa Uçkan ve TEM Şube Müdürü Haşim Yalçınkaya ile iş birliği  içinde hareket eden Sarıkaya, örgütün talimatı doğrultusunda soruşturma  dosyasıyla ilgisi olmamasına rağmen, olay tarihinde yürürlükteki Askeri  Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı olarak  dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında soruşturma  başlattı. Bu soruşturma nedeniyle açığa alınmasından sonra, terör örgütü üyesi  olmaktan haklarında soruşturma yapılan İlhan Kaya, Burhan Yaz, Mustafa Uçkan,  Haşim Yalçınkaya ve Yusuf Vurur, Sarıkaya ile yakından ilgilendi.

PARALARI BURHAN YAZ GÖTÜRDÜ 

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Ferhat  Sarıkaya'nın seyahat, konaklama başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarıyla  ilgilenildi, maddi olarak da kendisine düzenli para  ödemesi yapıldı. Meslekten ihraç edilmesinden sonra Ankara'ya yerleşen Sarıkaya'nın,  örgüt tarafından Güney Afrika ve Bosna'da eşi ve çocuklarıyla bir süre kalması  sağlandı, çocukları da eğitimleri için bu yerlerdeki  örgüte bağlı okullara  yerleştirildi.  Sarıkaya'nın bu süre içerisinde tüm giderleri, savcı maaşı tutarı  kadar aylık ödemeleri ve Şemdinli iddianamesinde isimlerinin zikredilmesi  nedeniyle manevi hakları ihlal edilen kamu görevlilerinin açtığı davalar sonucu  aleyhine hükmedilen tazminatlara ilişkin ödemeler de örgütün talimatı üzerine  Gazi Üniversitesinde yönetici konumundaki Mehmet Saltan ile eski hakim Burhan Yaz  tarafından bizzat gerçekleştirildi. Ferhat Sarıkaya'nın  tekrar mesleğe kabul edilmesinden sonra da örgüt  tarafından 2014 yılına kadar Sarıkaya'ya ödeme yapılmaya devam edildi, tüm  ihtiyaçları giderildi.

TSK'YA İLK TERTİP

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve  "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Sarıkaya'nın yürüttüğü  bu soruşturmada, üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı da  gözaltına alındı. Tutuklanan Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti, Aşkın ise  yargılandığı davada beraat etti.  Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi, 9 Ekim 2005'te  bombalandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Van Savcısı Sarıkaya,  aynı yıl olayla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı  Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt hakkında "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı  olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" suçlamaları yer aldı.

2010 YILINDA MESLEĞE GERİ DÖNDÜ 

HSYK, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Van  Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun  69. maddesinin son fıkrasına göre 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti  ancak Anayasa değişikliğine ilişkin 2010'daki referandumla hakim ve savcılara  mesleğe dönüş yolu açıldı. Bu referandumla yeniden şekillenen HSYK Genel Kurulu da Sarıkaya  hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Ferhat Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden  kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak  kamuoyunun gündemini meşgul etti. Şemdinli iddianamesine Yaşar Büyükanıt'ın  adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini kaydeden Sarıkaya,  "Meslekten ihracımdan sonra hakim İlhan Kaya, 'Hocaefendi (Böyle bir kahraman  çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir  vasiyetimdir.) dediğini' söyledi. Anlattığına göre Fetullah Gülen cemaati benim  bütün ihtiyaçlarımı giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. Açığa  alındığım dönem boyunca bütün maaşımı almış gibi mali hiçbir kaybım olmadan  hayatıma devam ettim." şeklinde ifade vermişti.

6 YIL SONRA GÖREVDEN TEKRAR UZAKLAŞTIRILDI 

Bu itirafların ardından Sarıkaya hakkında, HSYK'ya suç duyurusunda  bulunuldu, meslekte kalmasının sakıncalı olacağı iddia edildi. Suç duyurularını ele alan HSYK tarafından Sarıkaya hakkında soruşturma  başlatıldı. HSYK 2. Dairesince, hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar  Sarıkaya'nın geçici olarak meslekten uzaklaştırılmasına karar verildi. Burhan Yaz ise Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li  muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen  tedbir kararını kaldırarak, kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti. MHP yönetimi tarafından HSYK'ye şikayet edilen Yaz, meslekten ihraç  edilerek, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklandı.

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Son DakikaSon Dakika HaberiFerhat SarıkayaFetöŞemdinli
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