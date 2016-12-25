Savcı 10 bin kişinin peşinde!

TWITTER, Facebook veya YouTube kullanarak terör propagandası yapan kişiler için işlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden’ 3.710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 1.656’sının tutuklandığını açıkladı.
1970 kişi serbest
Bakanlık 1.203 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 84’ünün gözaltı işlemlerinin devam edildiği, 767’sinin ise gözaltından serbest bırakıldığı bilgisini verdi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen Twitter, Facebook veya YouTube kullanan 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşla yürütülen iş birlikleri de üst seviyeye taşınmıştır” denildi.
İçişleri Bakanlığı, Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya mecralarında 10 bin kişi için soruşturma ve adli sürecin devam edeceğini açıkladı. Son 6 aydaki operasyonlarda 1656 kişinin tutuklandığını açıklandı
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