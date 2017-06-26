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Savaştan kaçan küçük Hüseyin sağlığına kavuştu

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak sığınmacı statüsüyle Türkiye'de bulunan 9 yaşındaki Hüseyin Elcasim, akciğer ve karaciğerindeki kistlerden Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Malbora’nın başarılı müdahalesiyle kurtuldu

Savaştan kaçan küçük Hüseyin sağlığına kavuştu

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak sığınmacı statüsüyle Türkiye'de bulunan 9 yaşındaki Hüseyin Elcasim, akciğer ve karaciğerindeki kistlerden Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Malbora’nın başarılı müdahalesiyle kurtuldu

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:47
Savaştan kaçan küçük Hüseyin sağlığına kavuştu
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SURİYE'DE yaşanan iç savaştan kaçarak sığınmacı statüsüyle Türkiye'de bulunan 9 yaşındaki Hüseyin Elcasim, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Malbora’nın başarılı müdahalesiyle hayata tutundu. Kist Hidatik hastalığının, iyi pişmemiş etlerin tüketilmesi sonucu özellikle akciğer ve karaciğerde kistik hastalık oluşturan ekinokok adı verilen parazitin yol açtığı bir enfeksiyon olduğunu belirten Op. Dr. Nihan Malbora, “Yurdumuza artan göç ile birlikte bu tip hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Bizim hastamız da Suriye’den gelmiş, solunum bozukluğu bulguları nedeniyle hastanemize başvurmuştu. Yapılan tetkiklerinde hem akciğer hem de karaciğerinde boyutları 10 santimetreyi bulan kistleri mevcuttu” dedi.

“10 gün sonra taburcu oldu"

Elcasim’e iki cerrahi operasyon ile müdahale ettiklerini anlatan Op. Dr. Nihan Malbora, “Akciğerindeki kistin hayatını tehdit eden boyutlarda olması nedeniyle önce müdahalede bulunduk. Gerekli parazit tedavisi sonrası kapalı ameliyat yapmayı planladığımız karaciğerindeki kistin büyük damarlara olan yakın komşuluğu nedeniyle ilk ameliyatından 1,5 ay sonra açık olarak ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası süreçte de servis hemşirelerimizin özverili gayretleriyle hastamız sağlığına kavuştu ve yine 10 gün sonra taburcu oldu” diye konuştu.

"Çocuk hastalarımız hastanemizde sağlığına kavuşmaya devam ediyor"

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. İlker Kızıloğlu çocuk hastaların sağlığına kavuşması için gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Kist Hidatik hastalığının tanı ve tedavisinde gerek çocuk sağlığı hekimleri gerekse bizler yerinde müdahalelerle hastamızı sağlığına kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem anesteziyoloji ekibinin tecrübesi hem de hemşirelik hizmetlerinin yeterli olması nedeniyle bu tür hastalıklar hastanemizde başarıyla tedavi edilmektedir. Bizim en büyük isteğimiz bu gibi büyük ameliyat gerektiren vakaların hastanemizde başarıyla gerçekleştirilerek hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasıdır.”

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Hüseyin Elcasimİzmir
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