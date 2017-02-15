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SAS Komandoları El Bab'da!

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da büyük oranda kontrolü sağlayan TSK, mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme aşamasına geçti

SAS Komandoları El Bab'da!

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da büyük oranda kontrolü sağlayan TSK, mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme aşamasına geçti

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:48
SAS Komandoları El Bab'da!
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 9 Aralık’ta Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlattığı operasyonla El Bab’da önemli ölçüde kontrolü sağlarken, kent merkezinde ele geçirilen mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizlenmesine geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı. EYP, bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman olan SAS timleri, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015’te Cizre’de de görev alarak, birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.
 
3750 EYP, 66 MAYIN İMHA EDİLDİ
 
Askeri kaynaklar, El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle tuzaklama yaptığını belirterek, bu tuzakların temizlenmesinin zaman aldığını, bu nedenle tam kontrol sağlamanın uzadığını söyledi. Aynı kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı 24 Ağustos 2016 ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde ele geçirilen bölgelerde 3 bin 750 EYP ve 66 mayının imha edildiği bilgisini paylaştı.
 
EL BAB'DA KARDAK FORMÜLÜ
 
Türkiye’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu ile Rusya’nın desteğindeki rejim güçlerinin olası çatışmalarını önlemek için yeni bir formül üzerinde mutabakat sağlandığını da gözler önüne serdi. 1996’da Kardak kayalıklarında Türk ve Yunan komandoları arasında çatışma yaşanmasını engelleyen, “İkiz Kayalık” formülüne benzer bir yöntem El Bab harekâtında uygulamaya sokuldu. Buna göre El Bab operasyonunu OSÖ güçleri yürütürken, El Bab’ın banliyösü niteliğindeki Tadif ise rejim güçlerine bırakıldı. El Bab ile Tadif’i bağlayan karayolunun kavşak bölümünde filen bir sınır hattı oluştu.
 El Bab ile Tadif arasında M4 karayolu üzerindeki kavşak ise ÖSO ile rejim güçleri arasında fiili sınır özelliği kazandı. 1996’da çıkan Kardak krizinde Türk ve Yunan komandoları karşı karşıya gelmişti. Ancak Türk komandoları Yunan askerinin bulunduğu kayalık yerine karşısındaki ikiz kayalığa çıkmış ve bu çatışmanın önlenmesindeki en önemli faktörü oluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekâtıSAS KomandolarıEl BabTSKMayınBubi TuzağıEl Yapımı Patlayıcılar
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