Sapık dehşeti! Yakalanınca 'bir daha olmaz' dedi...

BİR taciz skandalı da İzmir'den geldi. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi G. A. bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunun önünden geçerken yolda bir erkek tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradı. İddiaya göre tacizci sözlü tacizin ardından genç kadına arkadan saldırmaya çalıştı. Aldığı tepkinin ardından olay yerinden kaçan tacizcinin peşinden giden Gamze A.'nın bağırması sonucu çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yardıma koşan vatandaşların tacizciyi yakalamasıyla olay yerine gelen polisler tacizciyi gözaltına aldı.
'BİR DAHA OLMAZ'
Tacizcinin yakalanıp dayak yedikten sonra söylediği cümleler ise adeta şoke etti; Kendini " bir daha olmaz" gibi ifadelerle savundu.
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