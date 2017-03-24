Sandıklarla mühimmat taşıdılar!

FETÖ'CÜ hainler, Genelkurmay Başkanlığı'nın bahçe duvarının dibinde siper alarak halka ateş açıyor. Rütbeli askerler ise silahı halka doğrultan askerlere sandıklarla mühimmat taşıyor.

TANKLAR ARAÇLARI EZE EZE İLERLEDİ

Görüntülere göre, Org. Güler darbeci Emir Subayı Binbaşı Mehmet Akkurt tarafından gözaltına alınıyor. Özel Kuvvetler'e ait askerlerin kolları arasında itilip kakılarak götürülen ve başına çuval geçirilen Güler, turnikelerden geçirilmek isteniyor. Turnikeleri tekmeleyerek açan darbeciler, komutanı sert hamlelerle çekerek binadan çıkarıyor. Genelkurmay'daki darbe gecesine ilişkin görüntülerde diğer önemli bir an ise 05.30 sıralarında yaşanıyor. Darbeciler, karargahın bahçe duvarı dibinde siper alarak halka ateş ediyor. Rütbeliler ise halka ateş açan askerlere sandıklarla mühimmat taşıyor. Bir başka görüntüde ise Genelkurmay'ın dış kısmına çıkan tanklar, sivil araçları ezerek yolunu açıyor. Öğlen 13.22'de ise darbe gecesi generalleri kelepçeleyen darbeciler, güvenlik güçleri tarafından kelepçeleniyor. Tek sıra haline dizilen hainler, kelepçelendikten sonra emniyete götürülüyor.

