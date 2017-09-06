Samanyolu’ndaki en büyük 2. kara delik bulundu!

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo’daki Keio Üniversitesi’nden Profesör Tomoharu Oka, yeni keşfin önemi hakkında açıklama yaptı.

‘İLK KEZ ORTA KÜTLELİ KARA DELİK SAMANYOLU’NDA TESPİT EDİLMİŞ OLABİLİR’

“Bu, Samanyolu’nda Sagittarius A’dan sonra galaksinin merkezinde bulunan en büyük 2. kara delik olabilir. Aynı zamanda Samanyolu Galaksisi’nde orta kütleli bir kara delik (IMBH) adayı ilk kez tespit edilmiş olabilir” diyen Tomoharu, kara deliğin dinamik sürtünme ile çekirdeğe doğru battığını ve en sonunda onunla birleşmiş olabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Japon bilim insanı “Bu IMBH, kara delikler ile birleşerek oluşmuş olabilir. Bu tarz olaylar güçlü yerçekimi dalgaları oluşturur” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ’İN 100 BİN KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Japonya’daki bilim insanları yeni tespit edilen kara deliğin, yakınındaki süper kütleli kara deliğin ‘kuzeni’ olabileceğini belirtiyor.

Her galaksinin ortasında belli belirsiz gözüken büyük kara delikler güneşlerin 10 milyar katı kadar ağır olabiliyor.

Bu kara delikler yıldızların doğumuna neden oluyor ve uzay-zaman’ın dokusunu değiştirebiliyor. Yeni tespit edilen kara deliğin ise orta kütleli kara delik olduğu, yani Güneş’in sadece 100 bin katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

25 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Astronomlar kara deliğin bir süredir farkındaydı ancak şimdiye kadar kara deliğin varlığı tespit edilememişti. Profesör Tomoharu bunun nedeninin kara deliğin parlak olmaması nedeniyle olabileceğini söyledi.

Tomoharu “Kapalı ikili sistemin içinde değil ama izole olmuş olmalı. Biz aktif olmayan bir kara deliğin uzaydaki gazları hızlandırdığını fark ettik. Ki bu radyo teleskopları ile kolayca tespit edilebilir” dedi.

Dünya’dan 25 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin incelenmesinin Samanyolu Galaksi’sinin evrimi konusundaki önemli sorulara yanıt vermesi umut ediliyor.

Son keşif Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan güçlü bir teleskobun ‘tuhaf gaz hareketlerini’ incelemek için gaz bulutuna doğru çevrilmesiyle gerçekleşti. Bu buluttaki gazlar diğer gaz bulutlarından farklı olarak farklı hızlarda hareket ediyordu.

‘GALAKSİDE 100 MİLYON İLE 1 MİLYAR ARASINDA KARA DELİK OLABİLİR’

Samanyolu Galaksisi’nde ‘kaç adet kara delik bulunduğ’u ile ilgili soruya da yanıt veren Profesör Tomoharu, bu sayının 100 milyon ile 1 milyar arasında olabileceğini belirterek “Şu ana kadar sadece 60’ı tespit edildi. Yeni yöntemle bu sayıyı arttırıyoruz” dedi.

San Diego’daki Kalifroniya Üniversitesi’nden araştırmacı Brooke Simmons da son araştırmayı ‘dikkatlice yapılmış bir dedektiflik’ olarak değerlendirdi.

Simmons “Bazı yıldızlar öldüğünde küçük kara delikler oluştuğunu biliyoruz ki bu da onları görece sık rastlanır yapıyor. Bunlardan bazılarının ise en az 1 milyon kez daha büyük kütleli süper kara deliklerin tohumları olduğunu düşünüyoruz. Bu büyüme kısmen diğer kara deliklerle birleşerek, kısmen de kara deliği çevreleyen galaksiden ilhak edilen materyallerle oluyor” diye konuştu.