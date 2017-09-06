Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108814
ALTIN
147.993
DOLAR
3.4414
STERLİN
4.4860
EURO
4.1076
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
6 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
6 Eylül 2017 Yeni Alanya...
06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
banner468

Samanyolu’ndaki en büyük 2. kara delik bulundu!

Astronomlar Dünya'nın da içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi'nin ikinci en büyük kara deliğinin varlığına dair kanıtlar elde etti. Bilim insanları Güneş'ten 100 bin kat daha kez büyük olduğu düşünülen kara deliğin galaksinin merkezindeki zehirli gaz bulutları arasında olduğunu belirtiyor

Samanyolu’ndaki en büyük 2. kara delik bulundu!

Astronomlar Dünya'nın da içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi'nin ikinci en büyük kara deliğinin varlığına dair kanıtlar elde etti. Bilim insanları Güneş'ten 100 bin kat daha kez büyük olduğu düşünülen kara deliğin galaksinin merkezindeki zehirli gaz bulutları arasında olduğunu belirtiyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:46
Samanyolu’ndaki en büyük 2. kara delik bulundu!
banner404

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo’daki Keio Üniversitesi’nden Profesör Tomoharu Oka, yeni keşfin önemi hakkında açıklama yaptı.

‘İLK KEZ ORTA KÜTLELİ KARA DELİK SAMANYOLU’NDA TESPİT EDİLMİŞ OLABİLİR’

“Bu, Samanyolu’nda Sagittarius A’dan sonra galaksinin merkezinde bulunan en büyük 2. kara delik olabilir. Aynı zamanda Samanyolu Galaksisi’nde orta kütleli bir kara delik (IMBH) adayı ilk kez tespit edilmiş olabilir” diyen Tomoharu, kara deliğin dinamik sürtünme ile çekirdeğe doğru battığını ve en sonunda onunla birleşmiş olabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Japon bilim insanı “Bu IMBH, kara delikler ile birleşerek oluşmuş olabilir. Bu tarz olaylar güçlü yerçekimi dalgaları oluşturur” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ’İN 100 BİN KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Japonya’daki bilim insanları yeni tespit edilen kara deliğin, yakınındaki süper kütleli kara deliğin ‘kuzeni’ olabileceğini belirtiyor.

Her galaksinin ortasında belli belirsiz gözüken büyük kara delikler güneşlerin 10 milyar katı kadar ağır olabiliyor.

Bu kara delikler yıldızların doğumuna neden oluyor ve uzay-zaman’ın dokusunu değiştirebiliyor. Yeni tespit edilen kara deliğin ise orta kütleli kara delik olduğu, yani Güneş’in sadece 100 bin katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

25 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Astronomlar kara deliğin bir süredir farkındaydı ancak şimdiye kadar kara deliğin varlığı tespit edilememişti. Profesör Tomoharu bunun nedeninin kara deliğin parlak olmaması nedeniyle olabileceğini söyledi.

Tomoharu “Kapalı ikili sistemin içinde değil ama izole olmuş olmalı. Biz aktif olmayan bir kara deliğin uzaydaki gazları hızlandırdığını fark ettik. Ki bu radyo teleskopları ile kolayca tespit edilebilir” dedi.

Dünya’dan 25 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin incelenmesinin Samanyolu Galaksi’sinin evrimi konusundaki önemli sorulara yanıt vermesi umut ediliyor.

Son keşif Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan güçlü bir teleskobun ‘tuhaf gaz hareketlerini’ incelemek için gaz bulutuna doğru çevrilmesiyle gerçekleşti. Bu buluttaki gazlar diğer gaz bulutlarından farklı olarak farklı hızlarda hareket ediyordu.

‘GALAKSİDE 100 MİLYON İLE 1 MİLYAR ARASINDA KARA DELİK OLABİLİR’

Samanyolu Galaksisi’nde ‘kaç adet kara delik bulunduğ’u ile ilgili soruya da yanıt veren Profesör Tomoharu, bu sayının 100 milyon ile 1 milyar arasında olabileceğini belirterek “Şu ana kadar sadece 60’ı tespit edildi. Yeni yöntemle bu sayıyı arttırıyoruz” dedi.

San Diego’daki Kalifroniya Üniversitesi’nden araştırmacı Brooke Simmons da son araştırmayı ‘dikkatlice yapılmış bir dedektiflik’ olarak değerlendirdi.

Simmons “Bazı yıldızlar öldüğünde küçük kara delikler oluştuğunu biliyoruz ki bu da onları görece sık rastlanır yapıyor. Bunlardan bazılarının ise en az 1 milyon kez daha büyük kütleli süper kara deliklerin tohumları olduğunu düşünüyoruz. Bu büyüme kısmen diğer kara deliklerle birleşerek, kısmen de kara deliği çevreleyen galaksiden ilhak edilen materyallerle oluyor” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
samanyolu ndaki büyük kara delik bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı
Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu
Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu
Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim