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Salon birden karıştı, isyan çıktı... Tepki sokağa taştı

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi’nde işe alınacak 50 kişiyi belirlemek için yapılan kura çekiminde aynı ismin 2 kez çıkması, gerginliğe yol açtı. Listenin önceden hazırlandığını öne sürerek salondaki görevlilere tepki gösteren adaylar, daha sonra yolu trafiğe kapattı

Salon birden karıştı, isyan çıktı... Tepki sokağa taştı

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi’nde işe alınacak 50 kişiyi belirlemek için yapılan kura çekiminde aynı ismin 2 kez çıkması, gerginliğe yol açtı. Listenin önceden hazırlandığını öne sürerek salondaki görevlilere tepki gösteren adaylar, daha sonra yolu trafiğe kapattı

13 Şubat 2017 Pazartesi 19:07
Salon birden karıştı, isyan çıktı... Tepki sokağa taştı
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İNŞAATI tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’ne çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak alınacak 50 kişilik işe 3 bin 646 kişi başvurdu. Başvurunun yüksek olması üzerine Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği, işe alınacak 50 kişiyi belirlemek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekimi düzenledi.

’BİLGİSAYAR ORTAMINDA HATA SIFIRA İNİYOR’

Kahramanmaraş 5’inci Noter Katibi Kadir Ergüven, kura çekimi yapılırken isimlerin büyük ekrana yansıtılacağını söyledi. Bu sırada adaylardan birinin, kura çekiminin isimlerin kağıtlara yazılıp torba içerisinde çekilmesi yerine neden bilgisayar ortamında yapıldığını sorması üzerine Ergüven, "Katılım çok fazla olduğu için elektronik yapıyoruz. Ondan kağıt kırışır, birbirine girer yanılmamız daha yüksek. Ama bilgisayar ortamında bu hatamız sıfıra iniyor. Bir sorun olduğu taktirde mahkeme bunu inceleyip yanlışını, doğrusunu tespit eder" dedi.

AYNI İSİM 2 KEZ ÇIKTI

Daha sonra Noter Katibi Ergüven’in talimatıyla kura çekimine geçildi ve isimler salondaki dev ekrana da yansıtıldı. Kadir Ergüven de kuradan çıkan isimleri tek tek okurken, asil 50 kişi belirlendikten sonra yedek listenin kurasını çekmek istedi. Bu sırada salondaki adaylardan biri Meral Yıldırım isminin 2 kez çıktığını söyledi. Ergüven ilk başta, "TC’si farklıdır" dedi ancak TC numaralarının da aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine Kadir Ergüven, yedek listedeki ilk ismin 2’nci kez çıkan ismin yerine geçeceğini söyledi. Bunun üzerine salonda tansiyon yükseldi ve adaylar listenin önceden hazırlandığını ve torpil olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşSalonSokağaDevlet Hastanesi
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