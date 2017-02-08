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Salıncaklı fotoğrafı ortaya çıkan müdür ihraç edildi

FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar kamudan ihraç edildi

Salıncaklı fotoğrafı ortaya çıkan müdür ihraç edildi

FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar kamudan ihraç edildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:59
Salıncaklı fotoğrafı ortaya çıkan müdür ihraç edildi
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Sakarya'da  Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar görevlendirildi. Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık’ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak, Çuhadar ve Çalık’ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık’ın Çuhadar’ı salıncakta sallarken çekilen ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi.  Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise dün yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile kamudan ihraç edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiFetöMüdürMustafa Çuhadar
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