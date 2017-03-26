Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"25 Mart 2017 tarihinde gün boyunca Hakkâri/Yüksekova’da iki kez icra edilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 terörist etkisiz hale getirilmiş, iki Doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir.

Bingöl/Kiğı’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kg Amonyum Nitrat, 200 m kablo, 50 adet pil, iki akü, dokuz mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatları sonucunda elde edilen son tespitlere göre 8 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."