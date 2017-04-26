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Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı

Şırnak'ta saldırı hazırlığında bulunduğu belirtilen, bir mağaradaki PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı

Şırnak'ta saldırı hazırlığında bulunduğu belirtilen, bir mağaradaki PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi

26 Nisan 2017 Çarşamba 07:07
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı
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ŞIRNAK kırsalda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bu gece bir grup PKK'lı teröristin bir mağarada gizlendiğini tespit etti. Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, teröristlerin gizlendiği mağarayı bombaladı. Hedefi tam isabetle vuran savaş uçakları, tekrar üstlerine döndü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Bu gece (25 Nisan 2017) 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı operasyon icra edilen unsurlarca Şırnak kırsalında mağara içinde yerleri tespit edilen ve saldırı hazırlığı içinde olan silahlı BTÖ mensubu terörist unsurlara 21:05-21:20 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarca hava harekatı düzenlenmiştir. Hedef tam isabetle imha edilmiştir. Hava harekâtı sonrasında uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.' 
 

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Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristHava Harekatışırnak
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