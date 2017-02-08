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Said Nursi'nin talebesinden 'Evet' açıklaması

Sosyal medyada sabah Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Evet' kampanyası büyüyor.

Said Nursi'nin talebesinden 'Evet' açıklaması

Sosyal medyada sabah Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Evet' kampanyası büyüyor.

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
Said Nursi'nin talebesinden 'Evet' açıklaması
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SON olarak Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı Hoca da Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa değişikliği için 'Evet' diyeceğini duyurdu. Fırıncı, "1200'lü yıllardan beri devlet-i müddet ve ebed müddet olarak isimlendirdiğiğimiz Osmanlı'nın devamı olan Cumhuriyetimizin yine ebed müddet olarak devam edebilmesi için başkanlığa evet diyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişiklikleri konusundaki oylarının rengini belli eden demeçler her kesimden gelmeye devam ediyor.Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan talebelerinden Nesil Yayın Grubu Onursal Başkanı Mehmet Fırıncı da tarafını açıkladı.

"EBED MÜDDET İÇİN EVET"

"1200'lü yıllardan beri devlet-i müddet ve ebed müddet olarak isimlendirdiğiğimiz Osmanlı'nın devamı olan Cumhuriyetimizin yine ebed müddet olarak devam edebilmesi için başkanlığa evet diyoruz." diyen Mehmet Fırıncı "Bu son 70-80 senedir edinilen tercübelerden anladık ki çeşitli sıkıntılardan, ekonomik, siyasi buhranlardan kurtulmanın çaresi başkanlığa evet demektir." sözleri ile başkanlık sisteminin Türkiye'nin önünü açacağı vurgusu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabah Gazetesi Yazarı Rıdvan DilmenSaid NursiEvetCumhurbaşkanlığı SistemiAnayasa Değişikliği
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