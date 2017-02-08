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Sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak!

Sağlık Bakanlığının, "Sağlıkta Dönüşüm" programının ikinci fazında öncelikli hedefi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olacak

Sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak!

Sağlık Bakanlığının, "Sağlıkta Dönüşüm" programının ikinci fazında öncelikli hedefi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olacak

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:37
Sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak!
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TÜRKİYE "Sağlıkta Dönüşüm" programında ikinci faza geçiyor. İhtiyaçları tespit eden, saha hazırlıklarını ve araştırmaları tamamlayan Sağlık Bakanlığının yeni dönemdeki öncelikli hedefi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak olacak.
Yatırımlar ve reformlar sayesinde vatandaşın hem fiziksel hem de finansal olarak sağlık hizmetine erişimi sağlanan birinci fazın ardından ikinci fazda, Sağlık Bakanlığınca öncelikli hedef, "sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak" olarak belirlendi.
"Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazındaki stratejiyi oluşturmak için Bakanlık çalışanları ilk olarak sahaya indi, detaylı gözlemler ve analizler yaptı. Türkiye'nin her bölgesinden 140 sağlık kuruluşunu gezen 550'ye yakın sağlık çalışanı vatandaşlarla görüşerek, Türkiye'nin sağlıktaki ihtiyaçları ve sağlık sistemindeki muhtemel gelişme alanlarını tespit etti.
SAĞLIK POLİTİKASI LABORATUVARLARI DÜZENLENDİ
Saha gözlemlerinden sonra Ankara'da çalışmalara başlayan Bakanlık yetkilileri, sahadan ve merkezden tüm paydaşların bir araya geldiği, 200'e yakın kişinin katıldığı, 3 hafta süren "Sağlık Politikası Laboratuvarları" düzenledi. Farklı sağlık sistemlerine sahip ülkelerden uzmanların da katıldığı laboratuvarlarda, 10'dan fazla konu başlığı çevresinde çalışma grupları oluşturuldu ve Türkiye'nin "Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazındaki adımlarının temelleri atıldı. Sağlık Politika Laboratuvarlarının ikinci grubunun bu ay içerisinde yapılması planlanıyor.
KRONİK HASTALIKLAR HEDEFTE
Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'de de etkileri giderek daha fazla görülmeye başlanan kronik hastalıkların önlenmesi ve yakından takibi, "Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazının önceliklerinden biri olacak.
Diyabet başta olmak üzere hipertansiyon, kalp hastalıkları ve solunum yolu hastalıkları için tüm sağlık kuruluşları arasında entegre, sistematik protokollerle yönetilen ve hastaları beslenme uzmanı, fizyoterapist gibi profesyonellerle düzenli takip eden tedavi planları oluşturulacak.
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ KURULUYOR
"Sağlıkta Dönüşüm"ün ikinci fazında sağlıklı yaşam da daha büyük önem kazanacak. Her ilçede kurulacak Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde beslenme danışmanlığı, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve sigara bırakma gibi hizmetler tüm vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Aile hekimleri ile takım olarak çalışacak Sağlıklı Yaşam Merkezi ekipleri de vatandaşın sağlık yönetimindeki devamlı ortağı olacak.
Sahada gelecek ay başlayacak ikinci fazın, 2023'ün sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK HİZMETLERİSağlık BakanlığıSağlıkta Dönüşüm
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