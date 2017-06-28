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Sabriye ağlamamak için kendini zor tuttu!

'Survivor 2017'ye damgasını vuran isimlerden Sabriye Şengül, 'Yaşamdan Hikayeler' programında kendisine yöneltilen soru sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı

Sabriye ağlamamak için kendini zor tuttu!

'Survivor 2017'ye damgasını vuran isimlerden Sabriye Şengül, 'Yaşamdan Hikayeler' programında kendisine yöneltilen soru sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:44
Sabriye ağlamamak için kendini zor tuttu!
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SABRİYE Şengül, TV8'de ekranlara gelen 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk oldu.

"Nasıl bir çocukluğun vardı?" sorusu üzerine Sabriye, "Çok duygulandım. Çok duygusal bir insanım. Çocukluğum güzel geçti. Babam kamyon şoförüydü, anem ev temizliğine giderdi. O zaman bunu söylemiyordum, bizim mahalle biraz zengin kesimiydi. Çok yaramaz bir çocuktum. Kız arkadaşım çok yoktu, erkelerle Oyun oynardım. Maç yapardım, kavga ederdim. Annem merdiven silerken, ışık otomatik sönmezdi. Ben de ışığın başında durup ona yardım ediyordum. İyi ki de böyle bir çocukluğum geçmiş" dedi.

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