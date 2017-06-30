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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Rüyasında gördü, üvey oğluna böbreğini verdi

Diyarbakır’da böbrek hastası üvey oğluna böbreğini vermek isteyen ancak kan bağı olmadığı için uyuşmazlık olabileceği gerekçesiyle bu fikrinden vazgeçirilen Azime Yıldız, rüyasında üvey oğlu ile kanlarının uyuştuğunu gördü. Yıldız, oğluna böbreğini vererek, sağlığına kavuşmasını sağladı

Rüyasında gördü, üvey oğluna böbreğini verdi

Diyarbakır’da böbrek hastası üvey oğluna böbreğini vermek isteyen ancak kan bağı olmadığı için uyuşmazlık olabileceği gerekçesiyle bu fikrinden vazgeçirilen Azime Yıldız, rüyasında üvey oğlu ile kanlarının uyuştuğunu gördü. Yıldız, oğluna böbreğini vererek, sağlığına kavuşmasını sağladı

30 Haziran 2017 Cuma 10:46
Rüyasında gördü, üvey oğluna böbreğini verdi
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DİYARBAKIRLI iki çocuk babası Kemal Yıldız’a, iki yıl önce damacana su sattığı İstanbul’daki bir hastanede, doktorun şüphesi üzerine, bir böbreğinin iflas ettiği diğer böbreğinin ise yarım çalıştığı teşhisi konuldu. Neye uğradığını şaşıran Yıldız, birkaç hastaneye daha gidip, tahlil yaptırdı. Yapılan tahlillerde de aynı sonuç çıktı. Bunun üzerine yıkılan Yıldız, Diyarbakır’a döndü ve durumu ailesine bildirdi. Fakat seferber olan ailede uygun böbrek bulunamadı. Kendisine 4 yaşından beri bakan üvey annesi Azime Yıldız, oğluna bir böbreğini vermek istediyse de, kan bağı olmadığı için uyuşmazlık olabileceği gerekçesiyle bu fikrinden vazgeçirildi. Bunun üzerine oğul Yıldız, İstanbul’a döndü. Ancak anne Yıldız’ın, oğlunun İstanbul’a döndüğü gece gördüğü rüya oğul Yıldız’ın hayatını değiştirdi. Anne, rüyasında oğlu ile kanlarının uyuştuğunu görünce, telefona sarılıp, oğlunu aradı. Daha sonra soluğu İstanbul’da alan anne Yıldız, yaptırdığı testlerden olumlu sonuçlar aldı. Oğlu ile birlikte Diyarbakır’a dönen Yıldız, tedavi sürecinin ardından böbreğini üvey oğluna bağışlayarak, büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Üvey annenin fedakarlığı, oğul Yıldız’ı yeniden hayata bağladı.

“4 YAŞINDAN BERİ ANNELİK YAPTI"

Üvey annesinin bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunduğunu anlatan iki çocuk babası Kemal Yıldız, sağlığına tekrar kavuştuğunu ve annesine minnettar olduğunu kaydetti. Annesi Azime Yıldız’ın bir gün olsun kalplerini kırmadığı ifade eden Yıldız, “Hiçbir farklılık gözetmeden, kendi çocukları gibi baktı bize. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben 4 yaşındaydım annem vefat ettiğinde. 4 yaşından beri bana annelik yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Annem vefat ettiği zaman bir şey hatırlamıyordum. Gözümü açtığımdan beri o bana annelik yaptı. Bize hiçbir zaman üvey çocuk gibi davranmadı. Hiçbir zaman bize şiddet uygulamadı. Bizi büyüttü, evlendirdi. Şuanda çoluk çocuk sahibiyim. İki çocuğum var. Ayrı ev yaptılar bana. Böbreğini de bana verdi” dedi.

“ANNEM RÜYASINDA GÖRMÜŞ"

İki yıl önce böbrek rahatsızlığını öğrendiğini belirten Yıldız, “Böbrek rahatsızlığımı öğrendiğimde İstanbul’da çalışıyordum. Bunun üzerine bizimkilerin hepsi İstanbul’a geldi, üvey annem ise Diyarbakır’daydı. Üvey annem ‘Rüya gördüm ve tahlil sırasında böbreğim sana uyuyordu’ dedi. Biz de ‘Gel İstanbul’a’ dedik. Tahliller sonrası gerçekten böbreği uydu. Hem kan grubu hem de böbrek uyuşması oldu. Ondan sonraki süreçte ailem bizi Diyarbakır’a getirdi. Diyarbakır’da bir sene tedavi gördüm sonrasında nakil aşamasına geldik. 5 ay önce böbrek nakli oldu. Şimdi çok şükür ben de iyiyim annem de iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlığımız yerinde” diye konuştu.

“HERKES BİRBİRİNE BAĞIŞTA BULUNSUN"

16 yaşında evlendirilen anne Azime Yıldız, rüyasında tahlillerimin ona uyduğunu ve böbreğimi verdiğini gördüğünü belirterek, şunları anlattı:
“Çevremdekilere, ‘Gideceğim, eğer benim böbreğim ona uyarsa ben vereceğim’ dedim. Diğerlerinin böbrekleri uymadı, ‘Benim ki uyarsa ben vereceğim’ dedim. Benim öz oğlumla farkları yok. Ben de onu besledim. Onunla birlikte yere düştüm, onunla birlikte ayağa kalktım. Benim oğlumla bir farkı yok. Ben istiyorum ki herkes birbirine bağışta bulunsun. Maşallah sıhhatim eskisi gibi. Çok şükür ben her işi de yapıyorum.”

“ÇOCUKLARA BAKTI, BÜYÜTTÜ"

Eski eşini yakalandığı hastalık sonucu kaybettikten sonra Azime Yıldız ile evlendiğini ifade eden Celal Yıldız ise, “Eski eşimden 4 çocuğum vardı. Çocuklar küçüktü. Sonra Azime ile evlendim. Çocuklara baktı, besledi, büyüttü. Sonra 7 çocuğum daha oldu. Mutluyuz, bir sıkıntımız yok” ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBöbrek
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