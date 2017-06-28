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Rusya'dan ABD'ye Suriye çıkışı: Vereceğimiz karşılık...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi

Rusya'dan ABD'ye Suriye çıkışı: Vereceğimiz karşılık...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:40
Rusya'dan ABD'ye Suriye çıkışı: Vereceğimiz karşılık...
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ABD'NİN hafta başında 'Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenleyeceğine' yönelik iddialarının sorulması üzerine Lavrov, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın 'orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini' açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

KABUL EDİLEMEZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 21:43
Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeRusyaRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovAlman Mevkidaşı Sigmar Gabriel
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