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Rusya'nın 2020 Türk planı!

Bazı Türk ürünlerine yönelik ithalat yasağını hala kaldırmayan Rusya, "yerli üretim hamlesi" ile zaten yakında ithalata ihtiyaç duymayacağı iddiasını gündeme getirdi. Sera yatırımlarının artmasıyla 2020'ye kadar domates ve salatalık dahil, tüm talebin yerli üretimle karşılanması hesapları yapılıyor

Rusya'nın 2020 Türk planı!

Bazı Türk ürünlerine yönelik ithalat yasağını hala kaldırmayan Rusya, "yerli üretim hamlesi" ile zaten yakında ithalata ihtiyaç duymayacağı iddiasını gündeme getirdi. Sera yatırımlarının artmasıyla 2020'ye kadar domates ve salatalık dahil, tüm talebin yerli üretimle karşılanması hesapları yapılıyor

02 Şubat 2017 Perşembe 13:39
Rusya'nın 2020 Türk planı!
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SEBZE meyvede dışa bağımlılığını en aza indirmek için adımlardan sonuç alındığını belirten Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, yaptırımların "bir-iki yıl daha süreceği" beklentisini ifade etti. Rusya Tarım Kongresi'nde konuşan bakan, Rusya’nın 2016 yılında sebze ihtiyacının yüzde 90’ını yerli ürünlerle sağladığını söyledi.

Bu oranının daha da yukarıya çekilmesi için sera komplekslerinin modernize edilmesi ve yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini belirten Tkaçev, ülkede 2016 yılında sera sebzelerinin üretiminin 2015’e göre yüzde 8 artarak 691 bin tona yükseldiğini ve 160 hektarlık yeni kışlık seranın açıldığını kaydetti.

Tkaçev, Rusya’nın domates ve salatalık başta olmak üzere sebze üretiminde tamamen kendine yeter hale gelebilmek için 2020 yılına kadar sebze üretimini yılda 200 bin ton artırması gerektiğini belirtti. Rus Bakan, “Bunun için yılda en az 400 hektar sera kompleksinin modernize ve inşa edilmesi gerekiyor” dedi.

BAŞBAKAN MEDVEDEV DE SÖYLEMİŞTİ

Rus Bakan ayrıca, ithal meyvelerin yerini yerli meyvelerin alması için yılda 15 bin hektar yeni bahçenin kurulması gerektiğini söyledi.

Tkaçev, uygulanan gıda ürünleri ambargolarının Rusya'da yerli üretimin artmasına katlkıda bulunduğunu belirterek, "Yaptırımların sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz. Ama bir ya da iki yıl daha devam etmesi üreticilerimiz için iyi olur" dedi.

Rus basınına yansıyan haber ve yorumlarda, Türk sebze meyve ürünlerine yasağın tamamen kalkmamasının en önemli nedeninin "yerli üretimi korumak" olduğu saklanmıyor. Başbakan Medvedev de bu yönde görüş beyan etmişti. Türk tarafından bakanlar düzeyinde gelen "memnuniyetsizlik açıklamaları"na rağmen, Rusya "bürokratik ve siyasi gerekçeleri" birleştirerek bu konuda ağırdan almaya devam ediyor. Bakan Tkaçev'in verdiği son bilgiler ve koyduğu 2020 hedefine bakıldığında, Rusya yasağı kaldırsa bile orta vadede Türkiye'den sebze alımına fiilen gerek kalmayacağı yorumları güçleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeYaptırımHaber
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