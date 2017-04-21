"Rusya ile nihai noktaya gelindi"

SAVUNMA Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, "Rusya ile S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi ancak halen her iki ülke tarafından yürütülmesi gereken süreçler var" dedi.

Savunma Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında, S-400 hava savunma sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bir füze savunma sistemine ihtiyacı olduğu açık, ancak NATO ülkeleri bize maliyet etkin öneri sunmadı.

(Rusya ile) S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi.

Nihai anlaşma noktasında önemli adım atılmış oldu ancak bu konuda hem Rusya hem Türkiye tarafından yürütülmesi gereken süreçler var.

S-400'leri NATO savunma sistemine entegre edemeyeceğimizin farkındayız.

Bununla ilgili olarak NATO'dan bir talebimiz de yok.

Hem teknoloji paylaşmayacaksınız hem de maliyet etkin teklif vermeyeceksiniz; o zaman NATO bu konuda anlayışlı olmak durumunda.