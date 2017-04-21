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"Rusya ile nihai noktaya gelindi"

Savunma Bakanı Fikri Işık, "Rusya ile S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi ancak halen her iki ülke tarafından yürütülmesi gereken süreçler var" dedi

"Rusya ile nihai noktaya gelindi"

Savunma Bakanı Fikri Işık, "Rusya ile S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi ancak halen her iki ülke tarafından yürütülmesi gereken süreçler var" dedi

21 Nisan 2017 Cuma 12:56
"Rusya ile nihai noktaya gelindi"
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SAVUNMA Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, "Rusya ile S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi ancak halen her iki ülke tarafından yürütülmesi gereken süreçler var" dedi.
Savunma Bakanı Fikri Işık düzenlediği basın toplantısında, S-400 hava savunma sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 
Türkiye'nin bir füze savunma sistemine ihtiyacı olduğu açık, ancak NATO ülkeleri bize maliyet etkin öneri sunmadı.
(Rusya ile) S-400 savunma sistemi ile ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi.
Nihai anlaşma noktasında önemli adım atılmış oldu ancak bu konuda hem Rusya hem Türkiye tarafından yürütülmesi gereken süreçler var.
S-400'leri NATO savunma sistemine entegre edemeyeceğimizin farkındayız.
Bununla ilgili olarak NATO'dan bir talebimiz de yok.
Hem teknoloji paylaşmayacaksınız hem de maliyet etkin teklif vermeyeceksiniz; o zaman NATO bu konuda anlayışlı olmak durumunda.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaFikri IşıkS-400
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