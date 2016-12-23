banner391
banner405

Rusya FETÖ için harekete geçebilir

Rusya, Pensilvanya'da yaşayan FETÖ'nün başı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için harekete geçebilir

Rusya FETÖ için harekete geçebilir
banner404
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'dan gelen 18 kişilik heyet Ankara'da çalışmalarına başladı. Ortak yürütülen süreç, Nisan 2016'da çıkarılan Ceza İşlerinde Adli Yardım Yasası temel alınarak yürütülüyor. Yasa kapsamında soruşturma ve yargılamayı Türk heyeti yapacak, her 2 taraf da elindeki bilgi-belgeleri diğer tarafla paylaşacak. Ortak komite deliller ışığında kriminal rapor hazırlarken ilginç bir gelişme de gündeme geldi.
Rusya'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesini istemeyi düşündüğü öğrenildi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, son suikastın ardından Rusya'nın FETÖ konusunda ikna olduğunu belirterek, "Küresel çapta bir operasyon başlıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya Gülen'i isteyebilir. Büyükelçi uluslararası hukuka göre ikinci devlet adamı sayılır. Rusya da hukuki haklarını kullanarak bu adımı atabilir" dedi.
banner355
Etiketler; #Rusya #fetö #Fetullah Gülen #ABD #Vladimir Putin
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Cami içinde çıkan yangın söndürüldü
Sonraki Haber
Rusya FETÖ için harekete geçebilir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.