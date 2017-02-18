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Rusya Devlet Başkanı Putin’den tartışmalı karar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm ve benzeri belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören bir kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin’den tartışmalı karar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm ve benzeri belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören bir kararname imzaladı

18 Şubat 2017 Cumartesi 22:36
Rusya Devlet Başkanı Putin’den tartışmalı karar
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbasbölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören bir kararnameye imza attı.Kremlin basın merkezinden yapılan açıklamada, kararname gereği, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sürekli yaşayanlara verilen araba plakası, pasaport, doğum-ölüm ve benzeri belgelerin Rusya’da geçerli sayılacağı belirtildi.Açıklamada kararın geçici olduğu, Minsk Anlaşmasıçerçevesinde siyasi çözüm sağlanıncaya kadar uygulanacağı ifade edildi.

Poroşenko: "Rus işgalinin başka bir kanıtı"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin’in kararına tepki gösterdi.Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sırasında, "Bu, benim için Rusya’nın uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesinin ve Rus işgalinin başka bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov da sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin belgelerinin ve pasaportlarının Rusya’da kabul edilmesiyle ilgili kararın Putin’in Minsk sürecinden çıktığını gösterdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı PutinUkraynaDonbas BölgesiVladimir Putin
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