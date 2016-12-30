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Rusya DEAŞ'ı vurdu

TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın hava harekatı sonucunda 12 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Rusya DEAŞ'ı vurdu

TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın hava harekatı sonucunda 12 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

30 Aralık 2016 Cuma 09:00
Rusya DEAŞ'ı vurdu
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TSK : Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Rusya DEAŞı VurduTSKRusyaDEAŞ
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