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Rusya'dan çok önemli açıklama: Türk askerlerinin...

Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya'nın Türk askerlerinin hayatını kaybettikleri olaya operatif tepkisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinden kaçınmaya yardımcı olacağını bildirdi

Rusya'dan çok önemli açıklama: Türk askerlerinin...

Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya'nın Türk askerlerinin hayatını kaybettikleri olaya operatif tepkisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinden kaçınmaya yardımcı olacağını bildirdi

09 Şubat 2017 Perşembe 21:29
Rusya'dan çok önemli açıklama: Türk askerlerinin...
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KOSAÇEV Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın bu trajik olaya üst düzeydeki operatif tepkisi Büyükelçi Karlov’un Ankara’daki cinayetinde olduğu gibi ikili ilişkilerin zarar görmesinden kaçınılmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Vitaliy Milonov, Tür partnerlerin bu duruma normal yaklaşmasını ümit ettiğini belirtti.

Milonov, “Maalesef, askeri operasyonlar sırasında bu tür trajediler bazen yaşanıyor. Türk partnerlerimizin bu duruma normal yaklaşmasını ümit ediyorum. İleride bu tür trajedilerin yaşanmaması için iki ülkenin bu bölgedeki operasyonlarını daha dikkatli planlaması gerek” diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev
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