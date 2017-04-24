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Rusya'dan buğday kararı! Geliyorlar

Rusya Ekonomi Bakanlığı, buğday için Türkiye'ye bir heyet gönderme kararı aldı

Rusya'dan buğday kararı! Geliyorlar

Rusya Ekonomi Bakanlığı, buğday için Türkiye'ye bir heyet gönderme kararı aldı

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:59
Rusya'dan buğday kararı! Geliyorlar
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RUSYA Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin buğday da dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin Rusya'dan alımının sınırlamasına ilişkin olarak, ''Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz'' demişti.

Rusya tarafından bugün gelen açıklamada ise 'buğday' konusunda önemli bir gelişme yaşandığı görüldü.

Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya'dan bir heyetin, buğdayın vergisiz alımının durdurulmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere yakın zamanda Türkiye'ye gitmesine yönelik karar alındığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr TkaçevTürkiyeBuğdayBugünRusyaEkonomi Bakanlığı
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