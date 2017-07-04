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Rus yapımı mayın tetikleyicisi sahile vurdu

Samsun'un Alaçam İlçesi'nde sahile vurmuş Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi, güvenlik önlemi alındıktan sonra fünye ile patlatarak imha edildi

Rus yapımı mayın tetikleyicisi sahile vurdu

Samsun'un Alaçam İlçesi'nde sahile vurmuş Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi, güvenlik önlemi alındıktan sonra fünye ile patlatarak imha edildi

04 Temmuz 2017 Salı 15:32
Rus yapımı mayın tetikleyicisi sahile vurdu
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OLAY Alaçam İlçesi Toplu Limanı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde avlanmak için sahil kenarına giden balıkçılar, sahile vurmuş halde bir cisim fark etti. Durumu Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu tespit etti. İmhası için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra  yerleşim yerine uzak bir noktada deniz altı mayın tetikleyicisini fünye ile patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:14
Anahtar Kelimeler:
SamsunAlaçamRus
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