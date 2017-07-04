Rus yapımı mayın tetikleyicisi sahile vurdu

OLAY Alaçam İlçesi Toplu Limanı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde avlanmak için sahil kenarına giden balıkçılar, sahile vurmuş halde bir cisim fark etti. Durumu Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu tespit etti. İmhası için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra yerleşim yerine uzak bir noktada deniz altı mayın tetikleyicisini fünye ile patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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