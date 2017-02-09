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Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden son dakika açıklaması... TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı

Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden son dakika açıklaması... TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı

09 Şubat 2017 Perşembe 18:04
Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu
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İŞTE TSK'nın açıklaması:

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır. RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.
Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.
Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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Son Güncelleme: 09.02.2017 18:11
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriDEAŞTSKRusya Federasyonu
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