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 Rus heyet Başkentte çalışmalarını sürdürdü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde bugün de çalışmalara katıldı

 Rus heyet Başkentte çalışmalarını sürdürdü
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RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gün boyu soruşturma ve inceleme çalışmalarına katıldı.
Rus heyet, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türk yetkililerle toplantı yaptı. Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen heyet, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlının HTS kayıtları, sosyal medya hesaplarındaki görüştüğü kişiler ve mesajları ile ilgili çalışmalar hakkında Türk yetkililerden bilgi aldı.
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Etiketler; #Rusya #Rus heyet Başkentte çalışmalarını sürdürdü #Ankara Büyükelçisi Karlov #silahlı saldırı #Türk yetkililer
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