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'Rumlar Kıbrıs için küstahlık yapmasın!'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün de İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

'Rumlar Kıbrıs için küstahlık yapmasın!'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün de İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:28
'Rumlar Kıbrıs için küstahlık yapmasın!'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde düzenlenen "Kıbrıs Konferansı" kapsamında Le Regent Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'na KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da eşlik etti. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Birilerinin 'Türkiye hizaya gelsin' demesi saygısızlık ve küstahlıktır. Türkiye başından beri burada BM Genel Sekreteri'nin çizdiği çerçevenin içindedir. Başlangıçta bu çerçevenin tamamen dışında saçma sapan öneride bulunup da sonra uyarılarla o çizgiye getirilen o kişilerin Türkiye'ye 'Hizaya gelsin' demeye hakkı yoktur. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyledir. Dolayısıyla bu söylemleri reddediyoruz" diye konuştu.
'GERGİN OLAN RUM TARAFI'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın, "Biz rahatız, gergin olan Türk tarafı" sözlerine ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bizim gergin olduğumuzu gördünüz mü? Biz kendimizden eminiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman da gergin olmadık. Hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğiniz zaman 'Türk tarafı gergin' deniliyor. Kıbrıs Türk halkı 'Benim güvenlik endişelerim var. Bu endişelerimin giderilmesi lazım' dediği zaman da bunu anlamak yerine Kıbrıs Türk tarafına 'Senin niye endişen var?' diye suçlama ve sorgulama eğilimi içindeler. 'Biz herkesi mutlu edeceğiz' diye buraya gelmedik. Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve  Türkiye'nin çıkarları bizim için burada esastır" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıMevlüt ÇavuşoğluKıbrısAlan Duncan
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