Rufai tarikatının şeyhi Hacı Mustafa Boyraz son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK eğitim Araştırma Hastanesinde yaklaşık 6 aydır tedavi gören Boyraz, dün hayatını kaybetti.

Cenaze aracıyla hastaneden alınan Boyraz'ın cenazesi, Karabük Kent Meydanına getirildi. Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu Karabük'te kent meydanında düzenlenen cenaze törenine, Boyraz'ın akraba ve yakınları ile TBMM eski Başkanı ve Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük İl Jandarma Komutanı Cihan Ulukaya, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce vatandaş katıldı.

Dergah imamı Yılmaz Kayıkçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Hacı Mustafa Boyraz Karabük mahallesi aile mezarlığına defnedildi.

Vatandaşlar Boyraz'ın tabutunu taşımak için birbirleri ile yarıştı.