RTÜK'ten tarihi ceza için flaş karar

RTÜK toplantısında Müge Anlı dosyası yeniden ele alındı. Tekrir-i müzakere yapılarak, MHP’li üyelerin de desteğiyle kesilen ceza geri alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre RTÜK, tarihinin en ağır cezasını Anlı'nın programı için, ATV’ye vermiş ve “İnsan kaçakçılarıyla canlı bağlantı” nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesmişti. Bu cezanın ardından RTÜK'te ceza için tekrir-i müzakere yapıldı.Daha önce programın cezalandırılmasını isteyen MHP’li üyeler bu kez karar değiştirdi. Böylece Anlı'ya verilen ceza kalkmış oldu.

Müge Anlı, seri katil zanlısı Atalay Filiz'in arandığı günlerde yayınlanan programında, insan kaçakçılarına telefonla bağlanmış ve Filiz'in kaçırılmasına aracı olmayacaklarını açıklayan kaçakçıları seyirciye alkışlatmıştı. Ayrıca “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz?” sorusunu da yöneltmişti.

Anlı, 3 Haziran'daki programında İzmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçıran insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı kurmuş ve kaçakçı ile arasında şu diyalog geçmişti:

Anlı: Siz yasadışı yollardan yurtdışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

– Yardımcı oluyoruz diyelim

Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

– Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?

– Botla 600-700 dolardı, düştü.

CHP'Lİ ALTIOK ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Anlı'nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” diyerek RTÜK'e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesmişti.