Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı!

REYHAN Karaca, dün gece geç saatlerde evinin banyosunda fenalaşarak bayıldı. Yakın dostları tarafından hastaneye kaldırılan güzel şarkıcıya, ilk olarak kalp krizi teşhisi konuldu. Sonrasında ise aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak bünyesinin zayıf düştüğü ortaya çıktı.

Küçük yaşlarda Spastik Kolon hastalığına yakalandığı öğrenilen güzel şarkıcı, yapılan testler sonucu bu Sabah hastaneden taburcu oldu.

Reyhan Karaca, geçtiğimiz gün İnstagram hesabından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ile olan fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta gayet sağlıklı ve dinç gözüken ünlü şarkıcının, aniden rahatsızlanması hayranlarını korkuttu.