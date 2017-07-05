Reyhan İpekel'den tatil alışverişi

AKMERKEZ'DE görüntülenen Reyhan İpekel, her zaman olduğu gibi enerjisi ve spor giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.Reyhan Hanım, kızı Yasmin ve ailesiyle birlikte çıkacakları tatil öncesi alışveriş yaptı.
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