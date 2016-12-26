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Resmen açıklandı! Onaylandı...

Türk Akım doğalgaz boru hattının hükümetlerarası anlaşması onaylandı

Resmen açıklandı! Onaylandı...
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RUSYA gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinin hükümetlerarası anlaşmasının kararı yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Proje kapsamında, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. 
İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.




 
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Etiketler; #türkiye #Avrupa #Türk Akım
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