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Reina saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Masharipov’un dini nikahlı eşi Tere Traore, saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında; saldırgan Masharipov ile aynı evde yakalanan Tene Traore’nin olaydan sonra Esenyurt’daki evde dini nikah kıydıkları ve ikilinin anlaşabilmek için google translate aracılığıyla iletişim kurdukları belirtildi

Reina saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Masharipov’un dini nikahlı eşi Tere Traore, saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında; saldırgan Masharipov ile aynı evde yakalanan Tene Traore’nin olaydan sonra Esenyurt’daki evde dini nikah kıydıkları ve ikilinin anlaşabilmek için google translate aracılığıyla iletişim kurdukları belirtildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 17:01
Reina saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü'nün Reina saldırısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ mensubu 5 kişi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden Alı Jameel Mohammed “Silahlı terör örgütüne üye olmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Nitelikli kasten öldürme ” suçlarından, diğer 4 şüpheli ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından tutuklanmaları istendi.  Mahkeme 5 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. 
EBU YUSUF KOD ADINI KULLANIYORDU
Savcılığın sevk yazısında Masharipov'un yakalandığı evde bulunan Alı Jameel Mohammed'in örgüt bünyesinde 'Ebu Yusuf' kod adını kullandığı, saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edildiği belirtildi.  Yazıda Mohammed’in saldırı talimatını veren Ebu Cihat kod isimli şüpheliyle doğrudan irtibatı bulunduğu belirtilerek, Mohammed’in Masparipov’u polis takibinden kaçtıktan sonra Sefaköy'den alarak Esenyurt'ta saklandığı eve gizlenmesi için götürdüğü belirtildi. Masharipov'un yakalandığı evin ihtiyaçlarını ve masraflarını şüpheli Mohammed karşıladığı anlatıldı.

ESENYURT’DAKİ EVDE DİNİ NİKAH KIYMIŞLAR
Sevk yazısında, Masharipov'la aynı evde yakalanan Fransız vatandaşı Tene Traore'nin, Esenyurt’ta DEAŞ terör örgütünün madafa (güvenli ev) evine Suriye’deki çatışma bölgelerine geçmek için geldiği anlatıldı. Esenyurt’daki evde bulunduğu sırada diğer DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler Alı Jameel Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed ve saldırgan Abdulkadir Masharipov ile birlikte yakalandığı belirtilen Traore'nin, bu evde Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ile dini nikahla evlendiği belirtildi. Kadının,
Masharipov ile Fransızca ve Rusça’dan çeviri yapan Google Translate’i kullanarak anlaştığı ve telefonundan elde edilen ses dosyalarında örgütsel görüşmeler yaptığı belirtildi.  
Masharipov'la birlikte aynı evde yakalanan, Somali vatandaşı olan Aysha Mohammed ve  Mısır vatandaşı olan Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed'in de yine Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmek için örgütün güvenli evlerinde kaldığı vurgulandı.
GÜVENLİ EVLERDEN SORUMLU SÖZDE EMİR
Eyüp Korkusuz'un ise  DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve şüpheli Abdurrauf Sert’in, Korkusuz’un yardımcısı olduğu belirtildi. Eyüp Korkusuz’un DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren biri olduğu belirtildi. Eyüp Korkusuz’un da Reina eyleminin planlayıcılarından olduğu, Ebu Katade kod adını kullandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Reina SaldırısıMasharipovTere TraoreEsenyurt
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