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Reina saldırısında 9 tutuklama daha

Reina saldırısıyla ilgili tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Reina saldırısında 9 tutuklama daha

Reina saldırısıyla ilgili tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 19:15
Reina saldırısında 9 tutuklama daha
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YILBAŞI gecesi Reina da yaşanan katliamla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin DEAŞ mensubu oldukları, katile saldırı öncesi ve saldırı sonrasında yardımcı oldukları anlaşıldı.Savcı Kökçü tarafından ifadeleri alınan 10 şüphelinin tamamı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'anayasal düzeni değiştirmek'suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları gerçekleştirilen şüphelilerden 9'u atılı suçlama kapsamında tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Reina SaldırısıAdli Kontrol KararıGökalp KökçüDEAŞ MensubuİSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Bürosu
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