Reina saldırganın eşi adliyede

SAVCILIĞIN hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın saldırıdan sonra gerçek ismini gizliyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kulandığını, Nurullayeva'nın da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Nurullayeva'nın iki DEAŞ mensubuyla birlikte Esenyurt'taki Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evinde saklandıklarının tespit edildiği, Nurullayeva'nın buradan eşi Ortaköy saldırganı Masharipov ile buluşturulmak üzere Pendik'e naklettirildiği anlatıldı.

SALDIRGANIN ERKEK ÇOCUĞU DEAŞLILAR TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

Yazıda, Nurullayeva'nın yakalanmadan bir gün önce erkek çocuğunun kimliği tespit edilemeyen bir DEAŞ'lı tarafından YTS evine götürüldüğü belirtildi.

SALDIRGAN BEYOĞLU'NDA POLİS ARACINA ATEŞ EDEREK KAÇMIŞ

Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov'un Reina saldırganın kaçması ve saklanması için yardım ettiği belirtilerek, saldırgan Masharipov'un eşini ve iki çocuğunu Pendik'teki eve naklettiği belirtildi. Ayrıca Bakhtiiar Abdurashıdov'un saldırgan Masharipov ile Baro kod isimli teröristi Pendik'teki eve nakletmeye çalıştığı, bu sırada terör örgütünün gönderdiği iki adet silahı verdiği ifade edildi. Şüphelinin saldırgan ve Baro ile buluştuğu sırada kendilerini takip eden trafik polisi aracına ateş açtıkları ve Beyoğlu Piyalepaşa Yokuşu'nda aracı ile bir adet silahı bırakarak kaçtıkları belirtildi.

HÜCRE EVLERİNDE 309 BİN 380 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Maıtıbake Tusunmaımaıtı'nin de saldırgan Masharipov ile irtibatlı olduğu belirtilerek, yakalandığı YTS evindeki aramada 159 bin 380 dolar ele geçirildiği belirlendi. Şüpheli Maımaıtı'nin de İstanbul'daki 12 YTS evinden sorumlu kişi olduğu ve yakalandığı evde yapılan aramada 150 bin dolar ele geçirildiği belirlendi.

"POTANSİYEL TERÖR TEHDİDİ NEDENİYLE YURDA GİRİŞİ YASAKKEN…"

Şüpheli Adili Salumi'nin de Masharipov'un eşinin Pendik'te kaldığı evin çevresinde gözcülük yaptığı sırada yakalandığı belirtildi. Şüpheli İslam Magomedov'un da Pendik'teki evde gözcülük yaparken yakalandığı belirtilen yazıda, "Potansiyel terör tehdidi nedeniyle yurda girişine tahdit konmasına rağmen yasa dışı yollarla yurda giriş yapmıştır" denildi.

60 ADET YTS EVİNDEN SORUMLU KİŞİ

Şüpheli Tuersung Xıanmıxıdıng'in saldırgan Masharipov'un Ortak eyleminin ardından gittiği Mölcer Cafe'nin sahibi olduğu belirtildi. Şüpheli Abdullah Türkistanlı'nın DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı ve barındığı 60 adet Yabancı Terörist Savaşçıları (YTS) evinden sorumlu olan kişi olduğu belirtildi. Şüpheli Rakhnamo Zaıdzhankızı'nın da saldırganın planlanmasında rol oynayan Baro kod isimli Deaş'lı teröristin eşi olduğu belirtildi. Yine bu şüpheli ile birlikte şüpheli Gulsaya Tlegenova'nın da saldırganın eşiyle birlikte Deaş'lılar tarafından Pendik'teki örgüt evine nakledildiği ortaya çıktığı belirlendi. Şüpheli Sabri Benthabeyt'in cep telefonunda çok sayıda dökümanın ele geçirildiği belirtildi.

11 KİŞİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Sevk yazısında 11 şüphelinin tümü için, "Terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talep edildi. Ayrıca şüpheliler arasında yer alan Tuersung Xıanmıxıdıng ile Bakhtiiar Abdurashıdov için ise "39 kez Kasten öldürmeye yardım" suçundan da sevk edildi.