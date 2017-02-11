 Reina katliamcısıyla ilgili flaş gelişme 

YILBAŞI gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren ve 15 Ocak günü Esenyurt'ta saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Reina katili sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkardı. Katil burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanacak. Savcı Kökçü'nün katili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Reina soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişiden bir bölümü adliyeye sevk edilmiş, bu şüphelilerden aralarında katilin eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri süren 8 şüphelinin daha bulunduğu öğrenildi.