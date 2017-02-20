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‘Reina’ hücresinde toplu seks daveti

Reina canisi Abdulkadir Masharipov'a düzenlenen operasyonda Masharipov ile aynı evde yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital ortamdaki yazışmalarına ulaşıldı. Yakalanmamak için haberleşmeyi internet üzerinden yaptıkları belirlendi

‘Reina’ hücresinde toplu seks daveti

Reina canisi Abdulkadir Masharipov'a düzenlenen operasyonda Masharipov ile aynı evde yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital ortamdaki yazışmalarına ulaşıldı. Yakalanmamak için haberleşmeyi internet üzerinden yaptıkları belirlendi

20 Şubat 2017 Pazartesi 08:47
‘Reina’ hücresinde toplu seks daveti
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REİNA canisi Abdulkadir Masharipov ile birlikte İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde yakalanan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital metaryelleri deşifre edildi.Mısır’daki DEAŞ militanlarının “Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?” sorusuna Dina’nın “Evet” yanıtını verdiği öğrenildi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov Esenyurt’taki hücre evinde yakalanmış,  birlikte kaldığı dini nikâhlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed de gözaltına alınmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
ReinaSeks DavetiOperasyon
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