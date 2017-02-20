‘Reina’ hücresinde toplu seks daveti

Reina canisi Abdulkadir Masharipov'a düzenlenen operasyonda Masharipov ile aynı evde yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital ortamdaki yazışmalarına ulaşıldı. Yakalanmamak için haberleşmeyi internet üzerinden yaptıkları belirlendi