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Reina canisi isteğini açıkladı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldırganı Masharipov’un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezası verilmesini istediği öğrenildi

Reina canisi isteğini açıkladı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldırganı Masharipov’un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezası verilmesini istediği öğrenildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:07
Reina canisi isteğini açıkladı
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İSTANBUL Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren DEAŞ teröristi Abdulgadir Masharipov, önceki gün Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Özbekistanlı terörist ifadesinde şunları söyledi: Amacım Hıristiyanları öldürmekti. Taksim'de eylem yapmamı Suriye'de bulunan Abu Cihad adlı kişi istedi. 'Hıristiyanların çoğu Taksim'de bir yerde toplanıyorlar. Bayram töreni yapıyorlar' diye bana anlattı. Ben silah kullanmasını Afganistan'da eğitim alarak öğrendim.

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Anahtar Kelimeler:
ReinaMasharipovÖzbekistan
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