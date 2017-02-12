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Rehine krizinde 25 saat geride kaldı

Eşi ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan kişi, kararından halen vazgeçmedi. Kriz 25 saattir devam ediyor

Rehine krizinde 25 saat geride kaldı

Eşi ve 4 çocuğunu otomobilde silahla rehin alan kişi, kararından halen vazgeçmedi. Kriz 25 saattir devam ediyor

12 Şubat 2017 Pazar 23:33
Rehine krizinde 25 saat geride kaldı
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ŞANLIURFA'DA cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B. polisi alarma geçirdi. Dün gece gasp ettiği takside, birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan zanlı için polisin ikna çalışmaları saatlerdir aralıksız sürürüyor. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde nikahsız birlikte yaşadığı kadını, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi.

POLİS YOLU KESTİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp rehineleri öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Cinayet suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan ve buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.’yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce zırhlı araçtan anons yaptı.

KAPANLA DURDURULDU

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B. rehinelerin bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.’ye rehinelerin bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgede çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADI, EN KÜÇÜK ÇOCUĞUNU BIRAKTI

Osman B.’yi ikna çalışmaları aralıksız sürerken, şüpheli polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını istedi. Eşi ve çocuklarını da yanına alacağını söyleyen Osman B.’yi ikna çabaları sürürerken zanlı 2 çocuğunu serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocuklar, polis gözetiminde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri eşi ve 2 diğer çocuğunu araçta rehin alan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

6 AYDIR FİRARİ

Çocuklarını saatlerdir rehin tutan Osman B.’nin Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmediği ve 6 aydır firari olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polislerin Osman B.’yi ikna etme çalışmaları devam ediyor.

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EyyübiyeşanlıurfaRehineRehine KriziOtomobil
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