Putin, Türk Akımı projesi onayladı

RUS devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki kararnameye göre Putin, Türk Akımı projesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasında yapılan hükümetler arası anlaşmayı imzaladı.

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi’nde ise 1 Şubat’ta kabul edilmişti. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.