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Putin, Türk Akımı projesi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı

Putin, Türk Akımı projesi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı

07 Şubat 2017 Salı 18:25
Putin, Türk Akımı projesi onayladı
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RUS devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki  kararnameye göre Putin, Türk Akımı projesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasında  yapılan hükümetler arası anlaşmayı imzaladı. 
TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya  Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi’nde ise 1 Şubat’ta kabul edilmişti. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma  Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki  boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise  gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
PutinTürk Akımı ProjesiVladimir PutinDoğalgaz Boru HattıTBMM Genel Kurulu
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